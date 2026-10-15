Еще один детский сад построят в «Квартале Строгино» в Красногорске

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске возводят детский сад площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте прокладывают инженерные сети, завершают внутреннюю отделку, оформляют фасад и благоустраивают территорию, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Дошкольное учреждение примет детей от двух до семи лет. В здании оборудуют пять групп, спортивный и музыкальный залы, творческие пространства, медицинский кабинет, кабинет логопеда и пищеблок полного цикла.

Для каждой группы предусмотрят отдельную игровую площадку с песочницей, качелями, горками и теневым навесом. Территорию озеленят деревьями и кустарниками.

Открытие детсада запланировано одновременно с вводом первого корпуса жилого комплекса.

«Квартал Строгино», который возводит группа «Самолет», расположен на северо-западе Подмосковья рядом с Серебряным бором, парком «Липовая роща» и станцией метро «Строгино».

Помимо жилых домов и социальных объектов, здесь предусмотрены поликлиника, парковки, спортивные и игровые площадки, а также магазины и другие коммерческие помещения на первых этажах.