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    В Дубне строят детскую поликлинику на 200 посещений в смену

    Фото: Минстрой МО

    В Дубне на улице Энтузиастов продолжают строить детскую поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

    Открыть учреждение планируют в 2027 году. Сейчас на стройплощадке идут монолитные работы, выполнено 41%: рабочие устраивают плиту перекрытия и вертикальные несущие конструкции первого этажа.

    В здании разместят педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лабораторию, отделение профилактики и восстановительного лечения. На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха.

    Проект реализуют в рамках программы модернизации здравоохранения Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным властей, новая поликлиника повысит доступность детской медицинской помощи в городе.

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