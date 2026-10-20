В Дубне строят детскую поликлинику на 200 посещений в смену

В Дубне на улице Энтузиастов продолжают строить детскую поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Открыть учреждение планируют в 2027 году. Сейчас на стройплощадке идут монолитные работы, выполнено 41%: рабочие устраивают плиту перекрытия и вертикальные несущие конструкции первого этажа.

В здании разместят педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лабораторию, отделение профилактики и восстановительного лечения. На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха.

Проект реализуют в рамках программы модернизации здравоохранения Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По данным властей, новая поликлиника повысит доступность детской медицинской помощи в городе.