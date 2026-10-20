С наступлением осени подростки часто теряют энергию и интерес к учебе, что родители ошибочно принимают за лень. О том, как отличить сезонную хандру от обычной усталости, рассказала медицинский психолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Наталья Кравченко.

Осенний дефицит света нарушает выработку мелатонина и серотонина, а рост учебной нагрузки и нехватка витамина D истощают организм. Обычная усталость проходит после сна и отдыха, тогда как сезонная хандра характеризуется постоянным подавленным настроением более двух недель, потерей интереса к хобби, нарушениями аппетита и сна, а также жалобами на боли без медицинских причин.

Обеспечьте любую физическую активность 30–60 минут в день. В питании добавьте продукты, богатые триптофаном, — бананы, орехи, сыр, индейку, овсянку, а также омега-3 и витамин D по назначению врача, при этом меньше сахара и фастфуда. В общении не давите вопросами «что случилось, почему молчишь» — это вызывает защиту. Будьте рядом, слушайте без осуждения, не обесценивайте проблемы подростка и делитесь своим состоянием, чтобы он понимал, что не один.

К врачу следует обратиться, если подросток регулярно отказывается от еды, общения или выхода из дома больше двух недель. Кроме того, следует обращать внимание на успеваемость и наличие тревожных мыслей у ребенка.

«Начните с малого: включите свет, выйдите на прогулку, поговорите без давления. Если не помогает — приходите к психологу, мы поможем разобраться и вернуть силы», — подчеркнула психолог.

Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля выступает координатором детской медицины Подмосковья, оказывая помощь по 28 профилям. Ежегодно стационарную и амбулаторную поддержку здесь получают около 15 тысяч и более 150 тысяч юных пациентов соответственно.