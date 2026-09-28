Подмосковный дерматовенеролог назвал признаки родинок, требующих внимания

После лета специалисты советуют осмотреть родинки и другие пигментные образования. Ультрафиолетовое излучение и солнечные ожоги относятся к факторам риска развития меланомы, поэтому при изменениях кожи стоит обратиться к врачу. Об этом напомнили в подмосковном Минздраве.

​Насторожить должны увеличение родинки, асимметрия, неровные края, изменение цвета, появление нескольких оттенков, а также кровоточивость, корочки, зуд и болезненность. Врачебной оценки требует и образование, заметно отличающееся от остальных.

Самостоятельный осмотр помогает заметить изменения, но определить характер образования можно только при медицинском обследовании. Дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Вадим Дмитриенко отметил, что для этого используется дерматоскопия.

В некоторых филиалах диспансера доступна цифровая дерматоскопия с применением искусственного интеллекта. Технология помогает анализировать изображения и выявлять признаки, требующие дополнительного внимания.

При появлении новых родинок или изменении существующих необходимо обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно через контакт-центр по номеру 122.