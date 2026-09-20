Жители поселка Колычево проголосовали на выборах в Можайском округе

В Можайском округе 20 сентября жители поселка Колычево пришли на избирательный участок № 1593, который расположен в местной школе. Этот участок — один из самых крупных в муниципалитете, здесь зарегистрировано более 1500 избирателей.

На участке царит оживленная атмосфера. Среди тех, кто пришел исполнить гражданский долг — сестры-близнецы Ксения и Елизавета Гулины.

Для сестер этот день особенный. Они пришли на участок вместе, чтобы проголосовать в родном поселке, где прошло их детство и юность. Девушки отметили, что для них очень важно чувствовать сопричастность к будущему своей малой родины и всей страны.

«Голосовать дома, в Колычево, особенно приятно. Мы любим наш поселок и хотим, чтобы он развивался, а жизнь здесь становилась комфортнее», — поделились Ксения и Елизавета.

Напоминаем, что избирательные участки работают 20 сентября до 20:00.