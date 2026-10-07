Свыше 600 нарушителей правил парковки оштрафовали в Подмосковье с начала октября

С начала октября 2026 года в Подмосковье за парковку на газонах и детских площадках оштрафовали 622 автовладельца. Как сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, общая сумма взысканий превысила два миллиона рублей.

Лидером по числу нарушений стал Ленинский городской округ (198 случаев), за ним следуют Орехово-Зуево (58) и Балашиха (52).

Для фиксации таких нарушений в регионе активно используют приложение «Народный инспектор».

«Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жители могут отправить жалобу через портал «Добродел». Для этого необходимо снять короткое видео, где четко видны автомобиль, его номерные знаки и место нарушения.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя: для физических лиц — от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных — от 10 до 15 тысяч, а для юридических — от 30 до 100 тысяч.