Ремонт фасада дома в поселке Томилино завершат в Люберцах в ноябре

В Томилине завершается капитальный ремонт многоквартирного дома № 14 на улице Пионерской. Совместное решение Фонда капитального ремонта Московской области и администрации Люберец позволило включить здание в программу обновления.

Девятиэтажный дом был построен еще в 1977 году. За почти полвека эксплуатации кирпичные стены начали промерзать, особенно на торцах здания.

«Мы приступили к ремонту фасада в начале июля. Проводим работы по его утеплению с облицовкой керамогранитом. Используем два слоя утепления. Толщина утеплителя 50, плотность 90. Также мы применяем специальную мембрану, разработанную для навесных фасадов», — рассказал директор подрядной организации Александр Разяпов.

Технология включает в себя не только утепление, но и защиту конструкции от внешней среды. Мембрана не пропускает ветер и отводит влагу, а финишный слой из керамогранита придает зданию эстетичный вид. Дизайн-проект согласовывали с жителями через голосование — из нескольких вариантов выбрали бело-фисташковую колористику. Сейчас на объекте задействовано пять подъемников, в каждом работают по два человека.

Работы ведутся с соблюдением режима тишины. Строители не шумят с часу до трех дня и стараются заканчивать смену так, чтобы не мешать жильцам отдыхать. Завершить облицовку лицевой стороны и сдать объект подрядчик планирует через полтора месяца.