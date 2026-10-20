Учитель биологии из Электростали получила награду губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил лучших работников образования. Среди отмеченных педагогов — Ольга Сидоренко, которая уже 32 года преподаёт биологию в школе № 11 в Электростали, сообщили в РИАМО.

Интерес к профессии ей привила семья: тётя Ольги — заслуженный учитель РСФСР, отец тоже работал педагогом, а брат получил степень кандидата педагогических наук. Все они связали карьеру с биологией и химией.

На занятиях в математических классах Ольга Сидоренко сочетает теорию с практикой: ученики проводят эксперименты, выполняют тесты и интерактивные задания.

В рамках конкурса педагогам предстояло представить достижения за пять лет, рассказать о своих методиках на вебинаре и провести 15-минутный фрагмент урока, показав подходы к развитию мышления и воспитательной работе.

В 2019 году Ольга Сидоренко участвовала в состязании «Лучший учитель-предметник».