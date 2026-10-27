Подмосковный терапевт Гришкевич дал советы по профилактике диабета после 50 лет

Достижение 50-летия запускает в организме человека ряд глубоких физиологических трансформаций, которые протекают достаточно быстро, хотя и не всегда очевидны на первый взгляд. Ключевым изменением этого периода становится саркопения, рассказал врач-терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.

Мышечную ткань можно представить как огромную биологическую губку, которая активно впитывает глюкозу из кровотока, используя ее в качестве основного источника энергии. Когда мышечный объем начинает сокращаться, эта «губка» теряет свою впитывающую способность.

В результате сахар задерживается в кровеносном русле значительно дольше, чем раньше. Поджелудочная железа вынуждена работать в режиме повышенной нагрузки, вырабатывая все больше инсулина, чтобы все-таки протолкнуть глюкозу в клетки. Со временем это приводит к развитию инсулинорезистентности — состоянию, при котором рецепторы клеток перестают адекватно реагировать на гормон.

В этот период стандартные стратегии похудения, основанные на жестком дефиците калорий, могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.