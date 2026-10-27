Подмосковный терапевт Гришкевич дал советы по профилактике диабета после 50 лет
Достижение 50-летия запускает в организме человека ряд глубоких физиологических трансформаций, которые протекают достаточно быстро, хотя и не всегда очевидны на первый взгляд. Ключевым изменением этого периода становится саркопения, рассказал врач-терапевт Можайской больницы Илья Гришкевич.
Мышечную ткань можно представить как огромную биологическую губку, которая активно впитывает глюкозу из кровотока, используя ее в качестве основного источника энергии. Когда мышечный объем начинает сокращаться, эта «губка» теряет свою впитывающую способность.
В результате сахар задерживается в кровеносном русле значительно дольше, чем раньше. Поджелудочная железа вынуждена работать в режиме повышенной нагрузки, вырабатывая все больше инсулина, чтобы все-таки протолкнуть глюкозу в клетки. Со временем это приводит к развитию инсулинорезистентности — состоянию, при котором рецепторы клеток перестают адекватно реагировать на гормон.
В этот период стандартные стратегии похудения, основанные на жестком дефиците калорий, могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.
Для людей старше 50 лет профилактика диабета — это не голодание, а смена состава тарелки. В ней обязательно должно быть достаточно белка: творог, рыба, птица, яйца или бобовые. Белок защищает мышцы от разрушения и дает долгое чувство сытости, помогая контролировать сахар без вреда для тела.
Илья Гришкевич
Специалист также обратил внимание на необходимость пересмотра физической активности. Изнурительные кардионагрузки, такие как длительные пробежки, или работа с тяжелыми весами в тренажерном зале могут создать избыточную нагрузку на суставы и позвоночник. Вместо этого предпочтение стоит отдать видам активности, которые сохраняют подвижность и учат тело стабильности.
Оптимальным выбором станут суставная гимнастика, плавание, йога или короткие, но регулярные прогулки продолжительностью 20-30 минут, совершаемые после приема пищи. Крайне важны упражнения на баланс и координацию, так как они напрямую защищают от падений и связанных с ними травм.
Помимо питания и движения, доктор Гришкевич подчеркивает важность лабораторного контроля специфических показателей. Чтобы уровень сахара оставался стабильным, необходимо регулярно проверять уровень витамина D и гормоны щитовидной железы.
Дефицит этих веществ — очень частая проблема в зрелом возрасте. Их нехватка напрямую замедляет обменные процессы и часто маскируется под классические симптомы начинающегося диабета, такие как хроническая усталость и набор веса.