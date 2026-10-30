Виктор Юткин: «Ни одного ветерана спецоперации не должно остаться без помощи. В этом наша задача»
Бывший глава Молодёжного и Краснознаменска, а ныне ветеран специальной военной операции Виктор Юткин вступил в Ассоциацию ветеранов СВО. Членскую карточку Ассоциации ветеранов СВО Московской области ему вручил депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель организации Сергей Колунов.
360.ru поговорил с Виктором Юрьевичем о том, что сподвигло его принять такое решение, какие задачи он ставит перед собой как член Ассоциации, о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто вернулся из зоны специальной военной операции в мирную жизнь.
- Почему вы решили войти в Ассоциацию ветеранов СВО?
- Я побывал на боевых заданиях. Много беседовал с ребятами, которые сражаются не первый год. Мой политический опыт будет полезен Ассоциации для того, чтобы помогать ветеранам специальной военной операции в решении ряда вопросов, относящихся к Московской области. Мы это обсуждали с руководством Ассоциации ветеранов и Московской области. Пристальное внимание уделим Ступинскому району. Я здесь живу и знаю с чем сталкиваются ребята, возвращающиеся к мирной жизни.
В рамках действующих законов нужно оказывать всецелую помощь ребятам, вернувшимся домой и у которых не хватает возможностей либо опыта, либо знаний, как и где себя вести. Второе, конечно же, это помощь ребятам, которые находятся сейчас на поле боя. Это оказание гуманитарной помощи. Мы это проговаривали и с руководством Ассоциации, и с Сергеем Геннадьевичем Мужальским, главой Ступинского района.
Судят всегда по делам. Я отработал в Московской области двадцать лет, и всегда люди оценивали работу нашей команды в рамках голосований и соцопросов о деятельности глав. Жители относились к моей деятельности положительно, так как отрабатывалось все четко. И сейчас главное подойти к работе системно и шаг за шагом выполнять определенные обязательства.
Ребятам, вернувшимся домой, и бывает тяжело и в психологическом плане, и в юридическом. Вот мы с этим столкнулись. Я сейчас нахожусь в санатории "Ясенки". Очень благодарен правительству Московской области, что они организовали такой замечательный санаторий для ветеранов СВО. К ним здесь очень внимательно относятся. Персонал санатория работает с полной самоотдачей. Я видел, как здесь работают: и процедуры, и работа психологов. Здесь чего только нет: бассейны, иглоукалывание, массаж, магнитроны. Тут прекрасная территория, и рыбалка, дискотеки.
Замечательное заведение. Здесь восстанавливают психику, и учат ребят с тяжелыми травмами ходить заново.
Важно, чтобы все районы доводили информацию об этом санатории до ветеранов. Реабилитация - это не только восстановление физических моментов. Вот я прошел СВО, я ветеран. Мне оторвало правую ногу. Протез замечательный. Его сделала компания из Сколково. Хожу, иногда даже забываю, что ноги нет.
Я вижу тут ребят, у которых рук нет, у которых иные травмы. И ни одного человека не должно остаться без внимания и помощи. Вот и цель, и задача Ассоциации - реабилитация ребят и помощь в возвращении к мирной жизни.
Кроме того, очень важно помочь ребятам с работой.
Не каждая организация готова взять инвалида на работу. Неотъемлемая часть работы ассоциации - помощь в трудоустройстве. У большинства семьи, родители. Ребятам надо и им помогать, и самим чувствовать себя нужными обществу.
Важно доносить до людей информацию о всевозможных способах реабилитации. Я это знаю на собственном примере.
Седьмого июня прошлого года после ранения минно-взрывного я вернулся с СВО. Реабилитация была настолько качественной со стороны Минобороны, что не придраться ни к чему. Как волонтеры себя вели в Старобельске — это не описать. Помогали каждому. Потом был Белгород и Институт Вишневского. Санитары, медсестры, хирурги потрясающе относились к нам в институте Вишневского и в санатории "Ясенки".
Минобороны отрабатывает максимально по ребятам, которые прошли СВО и были тяжело ранены. Правительство Московской области оказывает содействие каждому ветерану. Я это вижу. Просто не все этим пользуются, и не до всех это доведено.
Частью своей работы, считаю, доведение до ребят всей необходимой информации: как получить квоты, как получить землю, как съездить в санаторий. В нашем случае, когда человек прошел Крым, Рым и медные трубы, эта помощь просто необходима. И вот эту информацию крайне важно доводить до участников спецоперации.
— Есть какая-то идея, которую хотели бы вместе с Ассоциацией реализовать?
— Идеи есть. Мы их прорабатываем. Я хочу создать рабочую карту, согласовать ее со всеми профильными министерствами нашего региона. Это и социальный блок, и политический блок, и земельный блок. Есть немало моментов, по которым нужно взаимодействовать.
— Были ли у вас сомнения перед вступлением в Ассоциацию?
— Никаких сомнений не было. Это была моя инициатива и осознанное решение.
— Если бы через год вы оглянулись назад, что за этот период должно произойти, чтобы вы сказали: «Это было правильное решение. Я сделал то, что хотел»?
— Первое — это добиться доверия Ассоциации и самих ветеранов к своей работе. Второе — получать обратную связь от правительства Московской области и профильных служб, работающих на территории региона. Необходимо, чтобы у нас было полное взаимодействие и понимание по всем вопросам в отношении ветеранов СВО и их семей. Должны быть выполненные дела и реальная помощь. Нужно помогать ветеранам так, чтобы наша помощь отразилась в их сердцах.