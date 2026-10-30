Виктор Юткин: «Ни одного ветерана спецоперации не должно остаться без помощи. В этом наша задача»

360.ru поговорил с Виктором Юрьевичем о том, что сподвигло его принять такое решение, какие задачи он ставит перед собой как член Ассоциации, о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто вернулся из зоны специальной военной операции в мирную жизнь.

- Почему вы решили войти в Ассоциацию ветеранов СВО?

- Я побывал на боевых заданиях. Много беседовал с ребятами, которые сражаются не первый год. Мой политический опыт будет полезен Ассоциации для того, чтобы помогать ветеранам специальной военной операции в решении ряда вопросов, относящихся к Московской области. Мы это обсуждали с руководством Ассоциации ветеранов и Московской области. Пристальное внимание уделим Ступинскому району. Я здесь живу и знаю с чем сталкиваются ребята, возвращающиеся к мирной жизни.

В рамках действующих законов нужно оказывать всецелую помощь ребятам, вернувшимся домой и у которых не хватает возможностей либо опыта, либо знаний, как и где себя вести. Второе, конечно же, это помощь ребятам, которые находятся сейчас на поле боя. Это оказание гуманитарной помощи. Мы это проговаривали и с руководством Ассоциации, и с Сергеем Геннадьевичем Мужальским, главой Ступинского района.

Судят всегда по делам. Я отработал в Московской области двадцать лет, и всегда люди оценивали работу нашей команды в рамках голосований и соцопросов о деятельности глав. Жители относились к моей деятельности положительно, так как отрабатывалось все четко. И сейчас главное подойти к работе системно и шаг за шагом выполнять определенные обязательства.

Ребятам, вернувшимся домой, и бывает тяжело и в психологическом плане, и в юридическом. Вот мы с этим столкнулись. Я сейчас нахожусь в санатории "Ясенки". Очень благодарен правительству Московской области, что они организовали такой замечательный санаторий для ветеранов СВО. К ним здесь очень внимательно относятся. Персонал санатория работает с полной самоотдачей. Я видел, как здесь работают: и процедуры, и работа психологов. Здесь чего только нет: бассейны, иглоукалывание, массаж, магнитроны. Тут прекрасная территория, и рыбалка, дискотеки.

Замечательное заведение. Здесь восстанавливают психику, и учат ребят с тяжелыми травмами ходить заново.

Важно, чтобы все районы доводили информацию об этом санатории до ветеранов. Реабилитация - это не только восстановление физических моментов. Вот я прошел СВО, я ветеран. Мне оторвало правую ногу. Протез замечательный. Его сделала компания из Сколково. Хожу, иногда даже забываю, что ноги нет.

Я вижу тут ребят, у которых рук нет, у которых иные травмы. И ни одного человека не должно остаться без внимания и помощи. Вот и цель, и задача Ассоциации - реабилитация ребят и помощь в возвращении к мирной жизни.