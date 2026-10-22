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    Здание детского сада при школе № 6 в Балашихе отремонтировали

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В микрорайоне Саввино в Балашихе завершили комплексный капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6 на улице 1 Мая, дом 6. Сейчас на объекте ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели.

    «На объекте строителями ведутся пусконаладочные работы, сборка и расстановка мебели», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

    Общая площадь учреждения составляет 1216,3 квадратного метра. Во время работ полностью заменили системы отопления, вентиляции и канализации, установили новое сантехническое оборудование. Также провели фасадные и кровельные работы, обустроили входную группу, отремонтировали все внутренние помещения и модернизировали пищеблок.

    Детский сад укомплектовали новой мебелью и современным оборудованием, благоустроили прилегающую территорию. Открыть дошкольное отделение планируется в ноябре 2026 года.

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