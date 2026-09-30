Испытания нового российского мусоровоза провели в Подмосковье

Подмосковный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» завершил месячные испытания нового мусоровоза на шасси КАМАЗ поколения К5. Машина ежедневно работала на маршрутах в Московской области и проходила проверку в условиях обычной эксплуатации, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Мусоровоз пока не выпускается серийно. За время испытаний специалисты оценили его работу при высокой нагрузке, в условиях плотной городской застройки, на ограниченных площадках во дворах и во время продолжительных рабочих смен.

Объем кузова машины составляет 18 кубометров. Благодаря системе непрерывного прессования отходы можно уплотнять до семикратного уменьшения объема. Приемный бункер изготовлен из износостойкой стали. Для работы в темное время предусмотрена боковая подсветка, а водительское место оборудовано пневматическим сиденьем.

Надстройку для техники изготовили в Московской области на предприятии «МосКоммаш», расположенном в Орехово-Зуеве.

По итогам практических испытаний специалисты подготовят замечания и наблюдения для производителя. Полученные данные планируют использовать при дальнейшей доработке машины и подготовке модели к возможному серийному производству.

В «ЭкоЛайф» отметили, что тестирование техники непосредственно на действующих маршрутах позволяет оценить ее работу в реальных условиях. Использование отечественного шасси и подмосковной надстройки при этом соответствует задаче по обновлению специализированного автопарка.

Сейчас в распоряжении компании находится более тысячи единиц спецтехники. В автопарк входят мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки контейнерных площадок. Ежедневно на линии работают около 600 автомобилей, которые вывозят свыше 80 тысяч кубометров отходов.