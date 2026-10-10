День открытых дверей прошел в Химкинском роддоме

8 октября в Химкинском роддоме состоялся День открытых дверей, приуроченный к годовщине открытия учреждения после капитального ремонта. Будущие родители познакомились с работой отделений, узнали о новых стандартах помощи и приняли участие в розыгрыше полезных призов.

В конференц-зале для гостей организовали встречу со специалистами. Заведующий родильным домом, акушер-гинеколог Семен Казарьян рассказал, как изменилось учреждение за последний год, и отметил, что такие мероприятия помогают снизить тревожность перед родами. Заместитель главного врача по детству и акушерству Химкинской клинической больницы Нарине Сугян проинформировала о новых стандартах помощи и организации заботы о маме и малыше. Видеоролики наглядно показали устройство отделений, индивидуальных родовых залов и палат семейного пребывания.

Для участников подготовили розыгрыш с гарантированными призами. Среди главных наград — сертификат на послеродовое пребывание в семейной палате и сертификат на фотосессию. Также разыгрывались детское питание, сумки для мам, молокоотсосы, емкости для хранения и заморозки молока, бутылочки, кокон, сертификаты на мастер-классы по пеленанию и демонстрации схваток, а также автокресло от ГИБДД Химок.

Химкинский роддом работает с 1974 года, капитальный ремонт завершился осенью 2025 года. Роды проходят в семи индивидуальных залах, разрешено присутствие родственников. Функционируют три приемных отделения и палаты семейного пребывания. Оформить свидетельство о рождении можно непосредственно в роддоме. С начала 2026 года здесь родились 570 мальчиков и 430 девочек, в среднем ежедневно принимают около пяти родов. Штат учреждения насчитывает 105 сотрудников.