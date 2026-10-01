Более 299 случаев сброса отходов вне контейнера пресекли в Подмосковье за неделю

В Подмосковье с 24 сентября выявили 223 случая незаконного сброса отходов возле контейнерных площадок. По материалам фото- и видеофиксации уже вынесено 93 постановления об административных нарушениях на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственном жилищном надзоре Московской области.

Камеры фиксируют автомобили, из которых выгружают строительный и крупногабаритный мусор за пределами специально отведенных площадок. На записи определяется номер машины, после чего собственнику транспортного средства оформляют штраф по упрощенной процедуре.

Нарушителей с помощью системы видеонаблюдения обнаружили, в частности, в Ликино-Дулеве на улице 40 лет Октября, в деревне Малые Горки Наро-Фоминского округа, поселке Дзержинский Можайского округа, Лосино-Петровском на улице Юхотной и Коломне на улице Октябрьской революции.

Жителям напоминают, что отходы необходимо оставлять в своем населенном пункте, где организован их вывоз. Вместимость контейнерных площадок рассчитывается с учетом количества проживающих поблизости людей, поэтому использование чужих площадок может привести к их переполнению и появлению стихийных навалов.

За нарушение правил предусмотрены штрафы. Для граждан их размер может достигать 70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200 тысяч рублей.