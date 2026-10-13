Жители Подмосковья 11,7 тысячи раз за неделю заказали социальные карты

На портале госуслуг Подмосковья услугой по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области воспользовались более 11,7 тысячи раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой востребованной услугой недели стала «Запись в кружки и секции» — жители региона воспользовались ею свыше 22 тысяч раз. В рейтинг госуслуг недели также вошли «Выписка из домовой книги» (более 19,2 тысячи заявлений), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 8,8 тысячи заявлений) и присвоение адреса (более 5,1 тысячи заявок).

На региональном портале госуслуг доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел, для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.