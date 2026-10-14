Подмосковных сельхозпроизводителей пригласили на онлайн-семинары Школы экспорта

Производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции Московской области смогут пройти обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра. Участникам расскажут об особенностях зарубежных рынков, требованиях стран-партнеров и организации поставок за границу. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Программа включает занятия по отдельным направлениям экспорта и основам внешнеэкономической деятельности.

В октябре и ноябре запланированы четыре онлайн-семинара, посвященных рынкам стран, с которыми сотрудничает Россия:

Отдельный цикл занятий посвятят практическим вопросам выхода на международные рынки. Слушатели изучат правовые основы внешнеэкономической деятельности, оформление экспортных документов, таможенные процедуры, продвижение продукции и логистику. Обучение будет проходить с октября по декабрь. Полное расписание и формы регистрации доступны на сайте Школы экспорта РЭЦ.

По итогам 2025 года регион занял третье место в России по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса. Подмосковные предприятия поставляют товары более чем в 80 стран. Для дальнейшего развития международных поставок компаниям необходимо учитывать особенности рынков сбыта и требования зарубежных партнеров.