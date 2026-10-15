Недоношенному младенцу успешно провели операцию на глаза в Балашихе

Специалисты Московского областного перинатального центра в Балашихе провели операцию недоношенной девочке весом 1,8 килограмма. Лечение потребовалось из-за прогрессирующей ретинопатии — заболевания сетчатки, которое может привести к необратимой потере зрения.

Девочка родилась на 29-й неделе беременности с весом 983 грамма. В первые дни жизни ей требовались дыхательная поддержка и интенсивная терапия. Врачи перинатального центра стабилизировали состояние ребенка, после чего ее перевели в Королевскую клиническую больницу для дальнейшего выхаживания.

Во время планового обследования специалисты выявили у малышки прогрессирующую ретинопатию недоношенных. Для лечения девочку вновь направили в перинатальный центр Балашихи. Там ей ввели препарат, который подавляет патологический рост сосудов сетчатки.

Вмешательство прошло без осложнений. Уже вечером после операции ребенок самостоятельно дышал, а на следующий день вернулся в Королевскую больницу.

Впереди у девочки контрольные обследования, которые помогут оценить результаты лечения. Своевременная диагностика и совместная работа специалистов двух медицинских учреждений позволили провести необходимое лечение.