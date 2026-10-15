Пилотный проект по перевозкам в Долгопрудном и Можайске продлили до 2027 года

Московская областная дума продлила срок действия полномочий по организации пассажирских перевозок в Долгопрудном и Можайском. Об этом сообщили в региональном парламенте по итогам второго заседания.

Полномочия находятся в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры с 1 января 2022 года. Изначально их передали на пять лет, теперь же срок увеличен до 31 декабря 2027 года.

«С 1 января 2022 года в Долгопрудном и Можайске был запущен пилотный проект по так называемым брутто-контрактам. Суть в том, что мы сняли с перевозчика вопрос по сбору средств, как это было раньше, когда водитель был сконцентрирован на том, чтобы собрать деньги и окупить свой маршрут. Сейчас с перевозчиками из этих городских округов заключены контракты, и теперь им неважно, сколько людей едет в автобусе, — деньги они получают по своему контракту ежемесячно из бюджета региона», — пояснил председатель Комитета по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортному комплексу Роман Шамнэ.

По словам депутата, такая схема меняет саму логику работы общественного транспорта. Поездки становятся более комфортными и предсказуемыми.

«Продление полномочий до конца 2027 года дает нам возможность продолжить наблюдение за результатами пилота», — добавил Роман Шамнэ.