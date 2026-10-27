Подмосковный терапевт Лоиков назвал 5 ошибок, которые мешают распознать инсульт

Инсульт требует экстренной медицинской помощи: чем меньше времени проходит от появления первых симптомов до начала лечения, тем выше шансы на восстановление. Однако распространенные заблуждения могут привести к опасным задержкам. Терапевт Центра медицины здорового долголетия Сергей Лоиков рассказал о пяти ошибках, которые нельзя допускать при подозрении на нарушение мозгового кровообращения.

Первая ошибка — ждать, пока симптомы исчезнут самостоятельно. Даже если слабость в руке или проблемы с речью прошли, это может быть транзиторная ишемическая атака. Такое состояние иногда предшествует инсульту и требует срочного обследования, поскольку в ближайшие дни риск более серьезного нарушения кровообращения повышается.

Вторая ошибка — считать инсульт болезнью исключительно пожилых людей. Возраст действительно влияет на риск, но нарушение мозгового кровообращения может произойти и у людей трудоспособного возраста. Среди возможных причин — повышенное артериальное давление, нарушения сердечного ритма, высокий уровень липидов в крови, курение и злоупотребление алкоголем. В некоторых случаях к инсульту приводят сосудистые аномалии и нарушения свертываемости крови.

Третья ошибка — ориентироваться только на сознание и речь человека. Даже если он остается в сознании и может разговаривать, у него может быть инсульт. Насторожить должны внезапная слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушение координации или зрения, а также резкая головная боль. При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Четвертая ошибка — сначала советоваться с близкими и только потом обращаться к медикам. При инсульте счет идет на минуты, поэтому звонок родственникам не должен задерживать вызов врачей. Нужно сразу набрать 103 или 112, сообщить диспетчеру о симптомах и дождаться бригады. Помощь пациенту могут начать оказывать еще до его доставки в больницу.

Пятая ошибка — самостоятельно давать лекарства, в том числе препараты для снижения давления. До осмотра врача этого делать не следует: при некоторых видах инсульта резкое снижение давления способно ухудшить кровоснабжение мозга. Определить тип нарушения и подобрать лечение может только медицинский специалист.

Чтобы быстро проверить наличие основных признаков инсульта, используют шкалу FAST. Она включает четыре пункта:

F (Face — лицо): попросите человека улыбнуться. Асимметрия лица может указывать на инсульт.

A (Arms — руки): попросите поднять обе руки. Если одна рука опускается или человек не может ее поднять, это тревожный признак.

S (Speech — речь): попросите произнести простую фразу. Невнятная речь или трудности с подбором слов требуют немедленной реакции.

T (Time — время): если обнаружен хотя бы один из перечисленных признаков, сразу вызывайте скорую помощь. По возможности зафиксируйте время появления первых симптомов — оно важно для выбора лечения.

При подозрении на инсульт нельзя ждать улучшения состояния или пытаться лечить человека самостоятельно. Своевременный вызов скорой помощи позволяет быстрее начать необходимое лечение и повышает шансы сохранить жизнь и функции организма.