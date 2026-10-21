Онкологи в Балашихе помогли пациентке сохранить репродуктивную функцию

Сложную органосохраняющую операцию пациентке с раком шейки матки первой стадии провели в Московском областном онкологическом клиническом центре в Балашихе. Врачам удалось удалить пораженные ткани, сохранив матку и возможность женщины в будущем выносить ребенка.

Операцию выполнили специалисты отделения онкогинекологии № 4. При таком диагнозе одним из вариантов хирургического лечения является удаление матки, однако на ранних стадиях заболевания некоторым пациенткам можно провести органосохраняющее вмешательство. В данном случае врачи применили метод радикальной трахелэктомии.

«Операция продолжалась три часа, ее выполнили специалисты отделения онкогинекологии № 4 совместно с анестезиологической бригадой. Пациентка выписана, и ее дальнейшее наблюдение предусматривает контроль у онколога по месту жительства каждые три месяца. Планирование беременности возможно уже через год-полтора, строго под наблюдением репродуктолога и онколога. За 2026 год в отделении онкогинекологии № 4 выполнено уже четыре радикальные трахелэктомии», — рассказала заведующая отделением, врач-онколог Ирина Карьгина.

Возможность сохранения репродуктивной функции зависит от стадии заболевания, характеристик опухоли и результатов обследования. Поэтому особенно важно своевременно проходить профилактические обследования, позволяющие выявлять предраковые изменения и рак шейки матки на ранних стадиях.