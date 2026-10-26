Военно-патриотическая игра для школьников прошла в Можайске

Мероприятие «Юный связист», посвященное подвигу военного связиста, провели 23 октября. В соревнованиях приняли участие 10 команд из образовательных учреждений округа.

Юнармейские и военно-патриотические отряды продемонстрировали строевую подготовку, знание истории связи, навыки работы с радиостанциями, сборку и разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина, определение воинских званий и выполнение заданий тактической игры на местности «Дорога победителей».

Игра прошла на двух площадках — в Можайском культурно-досуговом центре и в окружном штабе «Юнармии». Судейскую коллегию представляли ветераны СВО, спасатели, студенты и военнослужащие.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд, слаженность действий участников и активный интерес молодежи к изучению истории Отечества, основам связи и военно-прикладным навыкам.

Первое место заняла команда «Патриоты России» из школы «Гармония», второе — команда имени Героя Советского Союза Алексеева К. С. из гимназии № 4, третье — команда «Горящие сердца» из Можайского техникума. Победителей и призеров наградили кубками и грамотами.

Проведение подобных мероприятий способствует совершенствованию патриотической работы с молодежью, изучению истории Великой Отечественной войны, приобретению навыков действия в автономной среде и формированию активной жизненной позиции.