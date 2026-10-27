Школу на 825 учеников в Ново-Молокове откроют в 2027 году

Строительство школы на 825 учеников в Ново-Молокове достигло 65% готовности. Девелопер «Брусника» завершил кровельные работы, заканчивает облицовку фасада плиткой и приступил к чистовой отделке помещений. Открыть учебное заведение планируют 1 сентября 2027 года.

В четырехэтажном здании оборудуют лаборатории, кабинеты информационных технологий и мастерские. Одной из особенностей проекта станет атриум под стеклянным куполом, рассчитанный на 300 человек.

На прилегающей территории обустроят спортивные площадки и прогулочную зону. При благоустройстве сохранят растущие рядом деревья.