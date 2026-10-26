Открытие творческого сезона в ДК «Гармония» прошло в Воскресенске

24 октября в учреждении состоялся концерт, посвященный открытию нового сезона. На сцене, которая превратилась в пространство, где музыка встречалась с танцем, театр — с живописью, выступили творческие коллективы.

Яркие выступления, эффектное световое шоу, неожиданные повороты и энергия артистов объединились в одно масштабное представление.

На сцене блистали вокальные студии «Гармония» (руководитель Е. Зотова) и «Радуга» (руководитель С. Можарова), театральные студии «Лики» (руководитель Т. Новикова) и «Верю!» (руководитель В. Цех), хореографические коллективы «Тим Денс», «Дива Денс» (руководитель Т. Воеводкина) и «Росинка» (руководитель С. Рыбина).

Свое мастерство также продемонстрировали студии живописи «Акварелька» и «Рисуем пастелью» (руководитель А. Белова).

Открытие творческого сезона показало, что дом культуры по-прежнему остается для жителей местом, куда приходят за положительными эмоциями, радостью и светом.