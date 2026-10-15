Подстанцию скорой помощи в селе Поречье достроят в этом году

В селе Поречье в Можайском округе строительство новой подстанции скорой помощи вышло на завершающий этап. Готовность здания достигла 85%, чистовая отделка выполнена на 95%, сообщили в РИАМО.

В помещениях устанавливают мебель и технику, завершают монтаж инженерных систем. На прилегающей территории оборудовали парковки, навес для трех автомобилей, освещение и велопарковку.

Подстанция рассчитана на одновременную работу трех выездных бригад. Здесь предусмотрели диспетчерскую, блок экстренного приема, комнаты отдыха и служебные помещения.

Новый объект повысит доступность скорой помощи для жителей Поречья и окрестных населенных пунктов.

Строительство ведется по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открыть подстанцию планируют до конца 2026 года.