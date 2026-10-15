360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подстанцию скорой помощи в селе Поречье достроят в этом году

    Фото: Яна Шаливская

    В селе Поречье в Можайском округе строительство новой подстанции скорой помощи вышло на завершающий этап. Готовность здания достигла 85%, чистовая отделка выполнена на 95%, сообщили в РИАМО.

    В помещениях устанавливают мебель и технику, завершают монтаж инженерных систем. На прилегающей территории оборудовали парковки, навес для трех автомобилей, освещение и велопарковку.

    Подстанция рассчитана на одновременную работу трех выездных бригад. Здесь предусмотрели диспетчерскую, блок экстренного приема, комнаты отдыха и служебные помещения.

    Новый объект повысит доступность скорой помощи для жителей Поречья и окрестных населенных пунктов.

    Строительство ведется по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открыть подстанцию планируют до конца 2026 года.

    Читайте также

    Экскурсию на станцию скорой помощи провели для школьников в Раменском

    Свыше 250 молодых медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года

    Егорьевская подстанция: Михаил Поляков и Анна Казеннова

    Новую поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове

    Экскурсию на станцию скорой помощи провели для школьников в Раменском

    Свыше 250 молодых медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года

    Егорьевская подстанция: Михаил Поляков и Анна Казеннова

    Новую поликлинику построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове