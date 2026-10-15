Спасатели Одинцовского округа помогли поймать летучую мышь в квартире

Необычная гостья переполошила жильцов одной из квартир в Одинцове. В помещение залетела летучая мышь, а чтобы безопасно выпроводить ее на улицу, хозяевам пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Незваной посетительницей оказалась ночница — небольшая летучая мышь. Предположительно, животное искало теплое и укромное место, где можно переждать наступающие холода. Осенью рукокрылые готовятся к зимней спячке и подыскивают подходящие убежища.

Самостоятельно поймать ночную гостью жильцы не смогли. На вызов прибыли сотрудники аварийно-спасательного формирования «Служба 112» Одинцовского центра гражданской защиты. Специалисты аккуратно отловили испуганное животное и осмотрели его. Убедившись, что летучая мышь не получила видимых повреждений, спасатели выпустили ее на улицу.

При встрече с рукокрылыми рекомендуется не пытаться ловить их голыми руками. Если летучая мышь залетела в квартиру, следует вывести из помещения детей и домашних животных, закрыть дверь и по возможности открыть окно, чтобы она могла выбраться самостоятельно. Если животное не улетает, лучше обратиться за помощью к специалистам.