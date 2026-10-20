20 октября 2026 15:29 Архитектурные памятники и общественные зоны обновят в Коломне к 850-летию города Фото: местное отделение "Единой России" в Коломне Подмосковье

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По Народной программе «Единой России» в городе реставрируют архитектурные памятники и обновляют общественные зоны. Работы ведутся по единому дизайн-коду.

Коломна переживает настоящий туристический бум. За четыре года турпоток вырос на один миллион человек — до 2,5 миллиона человек. Город вошел в пятерку самых популярных туристических направлений России и ждет новых гостей. В следующем году Коломна отметит 850-летие. Гости города уже отмечают происходящие изменения.

«Мне очень нравится Коломна, ее атмосфера и архитектура. При этом историческая часть города действительно нуждается в реставрации. Радует, что в ближайшее время будут восстановлены кремль и другие достопримечательности», — поделилась впечатлениями москвичка Мария Зайцева.

Фото: местное отделение "Единой России" в Коломне

Юбилейная реконструкция — в едином стиле Как рассказал секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Александр Гречищев, для исторической части Коломны разработали единый дизайн-код. Фасады домов будут оформлены в едином стиле, а на улицах расширят тротуары. Кроме того, здесь появятся сезонные кафе и точки продажи сувениров местного производства. «Коломна обладает огромным историческим и туристическим потенциалом. Наша задача — сохранить уникальное наследие города и одновременно создать комфортную среду для жителей и гостей. К юбилею планируется обновить десять значимых общественных пространств и благоустроить исторический центр. Это позволит связать объекты культурного наследия с современными городскими маршрутами и сделать пребывание в Коломне еще более удобным», — отметил Гречищев.

Фото: местное отделение "Единой России" в Коломне

По его словам, к юбилею будут отремонтированы набережная Дмитрия Донского, бульвар 800-летия Коломны в микрорайоне Колычево, Мемориальный парк, аллея имени В. П. Макеева, сквер «Детский городок» и сквер на Окском проспекте.

Еще три проекта — благоустройство сквера на улице Левшина, создание пешеходного маршрута в Коломенском кремле и обновление сквера «Блюдечко» — входят в концепцию развития исторического центра. Для приема гостей в городе планируется увеличить гостиничный фонд на 800 мест, также появятся 14 новых объектов общественного питания и 11 музеев. Коломенский кремль ждет масштабное обновление Центром туристической инфраструктуры города остается Коломенский кремль. В программу реставрации включили шесть объектов на его территории, в том числе главный парадный вход — Пятницкие ворота.

Подготовка проектной документации уже завершена, реставрационные работы начнутся в ноябре. К сентябрю следующего года восстановят и откроют для осмотра внешний контур и кровлю Пятницких ворот. Полностью работы планируют завершить к ноябрю 2028 года.

Фото: местное отделение "Единой России" в Коломне

В Доме воеводы в Посадском переулке уже ведутся восстановительные работы: специалисты укрепляют фундамент и перекрытия, реставрируют стены, ремонтируют кровлю и расчищают внутренние помещения. На Шатровой колокольне укрепляют фундамент. Затем специалисты приступят к реставрации стен и купола. Памятник XVI века планируют восстановить до конца текущего года. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах 2021 года, в Московской области выполнена практически полностью. За это время в регионе построили и отремонтировали сотни социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и стадионы, а также благоустроили более 350 общественных пространств.

Фото: местное отделение "Единой России" в Коломне

В этом году жители Подмосковья направили в новую редакцию Народной программы свыше 920 тысяч инициатив. Более трети наказов связаны с благоустройством: озеленением дворов, обновлением детских и спортивных площадок, а также ремонтом общественных пространств.