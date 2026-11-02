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    В парках Подмосковья 4 ноября пройдет акция «Россия. Родина. Единство»

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    В 82 парках Московской области 4 ноября пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

    Гостей ждут концерты, народные гулянья, творческие мастер-классы, тематические выставки и интерактивные программы о культуре и традициях народов России. Праздничные концерты запланированы в 62 парках, мастер-классы народных ремесел проведут в 55, интерактивные выставки национальных костюмов, быта и традиций — в 18. На 21 парковой территории организуют акцию «Шествие дружбы», в 34 — массовые хороводы, 20 площадок присоединятся к всероссийской хоровой акции «Матушка-земля».

    В Парке семейного отдыха в Дубне состоится «Шествие дружбы» с участием творческих коллективов в национальных костюмах, волонтеров и жителей города. Гости смогут присоединиться к флешмобу «Хоровод России» и хоровой акции «Матушка-земля», а в концертной программе выступят коллектив «Калинка», ансамбль «Вербочка» и народный хор «Русская песня».

    В Центральном городском парке Реутова пройдет фестиваль народов России с национальными танцами, ремеслами и традиционными играми. Посетители смогут оставить пожелания на «Дереве Единства» и присоединиться к вокальному флешмобу «Песня, объединяющая сердца».

    В Парке культуры и отдыха Жуковского организуют народные игры, хороводы и концерт «Матушка-Россия», а также спортивный квест «Богатырские забавы» и шахматный турнир. В Парке Мира в Мытищах откроется ярмарка пирогов «Русская печка» и игровая зона «Игры от Кулибина».

    Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

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