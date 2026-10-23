Смотр техники к осенне-зимнему сезону провели в Видном

На территории Центрального парка города Видное состоялся традиционный смотр техники к осенне-зимнему сезону. В мероприятии приняли участие представители Министерства благоустройства Московской области, администрации и парков.

В ходе смотра специалисты оценили состояние машин и механизмов, а также проверили форму сотрудников. Особое внимание уделили готовности к работе при низких температурах и обильных осадках. Отдельно участникам напомнили о важности опрятного внешнего вида и приветливого общения с посетителями парков.

«Мы провели большую работу по подготовке к зимнему периоду, подготовили технику и инструменты. Наша задача — максимально создать комфортные условия для отдыха, в том числе и своим внешним видом», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Александр Митряйкин.

Первый заместитель директора МБУ «ДорСервис» Дмитрий Голосов рассказал, что в осенний период работает более 25 рабочих и 9 единиц техники, которые выходят на уборку ежедневно. В зимний период при снегопадах группировка усиливается: в пиковые дни на территориях парков работают более 80 человек и свыше 17 единиц техники, включая трактора, газели и мини-погрузчики.

Постепенно средства малой механизации заменяются с бензиновых на электрические. Уже закуплены воздуходувы — они работают тише и не создают лишнего шума для жителей. Такой эксперимент запущен в Центральном парке и лесопарке «Высота», сейчас прорабатывается вопрос с подрядчиками об использовании этого оборудования на других территориях.

В пресс-службе добавили, что помимо этого рассматривается закупка электрических снегоуборщиков и даже робота, который будет содержать парковые территории. В приоритете — техника, которая делает уборку эффективнее и при этом не мешает отдыхающим.