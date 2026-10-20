Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийского турнира по фехтованию

18 октября завершился XXV Всероссийский турнир по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь». Московскую область представляли спортсмены «Академии спорта», которые завоевали главный трофей турнира, став чемпионами в командном зачете.

В состязании приняли участие Евгений Сафонов, Герман Щеглов, Вера Попенко, Елена Пронина и Светлана Башарина. Подготовкой спортсменов занимались тренеры-преподаватели Денис Сидоров и Ольга Миляева.

«За каждой победой стоят не только упорство и труд спортсменов, но и мудрость, опыт и преданность делу их наставников. Поздравляем команду и тренеров с триумфом и желаем новых рекордов и ярких побед», — отметили в «Академии спорта».

Фехтование — один из самых популярных видов спорта в округе. Отделение фехтования работает на бюджетной основе для детей с восьми лет в спортивной школе «Академия спорта», расположенной по адресу: улица Чехова, дом № 3А.

Для занятий оборудован специализированный зал с профессиональными дорожками и аппаратурой фиксации уколов. Воспитанники учреждения регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня.