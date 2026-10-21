Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вручил паспорта 14-летним жителям муниципалитета. Свой первый важный документ получили девять юношей и девушек в ходе торжественной церемонии, прошедшей в Центральной библиотеке города Видное.

«Вы — часть большой страны, и перед вами открываются широкие возможности для самореализации. Желаю вам уверенности в своих силах, интересных открытий и достойных целей. Пусть этот документ станет началом большого пути. Уверен, у вас все получится», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

На церемонии присутствовали родители юных граждан. Для них это событие стало по-настоящему значимым и эмоциональным моментом, подчеркивающим важность нового правового статуса их детей. Торжественные вручения паспортов 14-летним жителям в Ленинском округе уже стали доброй традицией.

«Для меня паспорт — это новый этап в жизни, ведь теперь я сама несу ответственность за некоторые вещи. Я немного волнуюсь, но очень рада, что получила документ в такой торжественной обстановке. Теперь смогу пользоваться Пушкинской картой», — поделилась впечатлениями одна из участниц церемонии, ученица Видновской школы № 1 Анна Хамрина.

В пресс-службе добавили, что принять участие в подобном мероприятии может каждый житель округа, достигший 14 лет и получающий свой первый паспорт. Документы для оформления принимают в многофункциональном центре «Мои документы» Ленинского городского округа.