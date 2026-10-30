Новый бассейн в Монине получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В поселке Монино городского округа Щёлково завершилось строительство нового плавательного бассейна. Комплекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сейчас специалисты готовят его к открытию.

В здании площадью более 2,4 тысячи квадратных метров разместили бассейн с шестью дорожками, зал для разминки и силовых тренировок, а также помещения для посетителей и тренеров. Рядом с комплексом провели работы по благоустройству: высадили растения и оборудовали зоны отдыха.

Новый спорткомплекс построили на месте старого бассейна, возведенного в 1950 году. Прежнее здание признали аварийным и демонтировали. Теперь жители Монино смогут заниматься плаванием и физической подготовкой в современном спортивном центре.