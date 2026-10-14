Глава Ленинского округа проверил строительство детсада в деревне Сапроново

Глава Ленинского округа Станислав Каторов в рамках инспекции социальных объектов посетил детский сад на 210 мест в жилом комплексе «Третий квартал» в деревне Сапроново, который строит компания «Брусника». Строительная готовность объекта составляет 41%.

На площадке задействованы 18 специалистов.

«Детский сад возводим одновременно с жилыми домами — инфраструктура развивается вместе с микрорайоном и будет готова к моменту заселения. Уже 1 сентября дети смогут пойти в новый детский сад. Мы продолжим следить за ходом работ, чтобы объект был сдан в срок и соответствовал всем современным требованиям», — сказал Станислав Каторов.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, включая электроснабжение, водоснабжение и вентиляцию. После их завершения подрядчик приступит к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

Новый детский сад рассчитан на 210 воспитанников. Внутри здания будут созданы многофункциональные пространства: музыкальный и спортивный залы, спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда, а также сенсорные и кружковые комнаты. Архитектурные решения позволят легко изменять сценарии занятий в учебных аудиториях в течение дня.