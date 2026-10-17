Более 100 студентов примут участие в Универ-лиге в Люберцах

В Московской государственной академии физической культуры, которая располагается в поселке Малаховка городского округа Люберцы, стартовала Универ-лига. В течение нескольких недель участники будут соревноваться в шести видах спорта.

Студенты будут состязаться в легкой и тяжелой атлетике, боксе, футболе, волейболе и баскетболе. С открытием Универ-лиги студентов поздравила ректор МГАФК Ольга Шевченко.

Успехов командам пожелал магистрант академии, заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

«Старт Универ-лиги открывает для студентов Подмосковья возможность продемонстрировать свою подготовку, проявить волю к победе и представить свои команды. Сегодня стартовал первый соревновательный день — желаю всем участникам удачи!» — сказал Сергей Агаджанян.

Соревнования в рамках Универ-лиги будут проходить с 16 октября по 21 ноября по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, 33. В состязаниях примут участие свыше 100 студентов из Московской области.