Учитель из Одинцовского округа получил премию президента

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

Учитель физики Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа Алексей Белов удостоен премии президента Российской Федерации за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В учебном заведении отметили, что работа Белова является примером преданности профессии и умения вдохновлять ребят на изучение сложных тем. Педагог также активно делится опытом с коллегами, участвует в разработке методических материалов и сопровождает школьников в их исследовательских работах.

Награда стала признанием профессионального мастерства педагога и его вклада в развитие олимпиадного движения. За каждым высоким результатом ученика стоят глубокие знания, системная работа и наставник, который помогает раскрыть способности и двигаться к новым достижениям.