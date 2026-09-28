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    Учитель из Одинцовского округа получил премию президента

    Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

    Учитель физики Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа Алексей Белов удостоен премии президента Российской Федерации за подготовку победителя 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В учебном заведении отметили, что работа Белова является примером преданности профессии и умения вдохновлять ребят на изучение сложных тем. Педагог также активно делится опытом с коллегами, участвует в разработке методических материалов и сопровождает школьников в их исследовательских работах.

    Награда стала признанием профессионального мастерства педагога и его вклада в развитие олимпиадного движения. За каждым высоким результатом ученика стоят глубокие знания, системная работа и наставник, который помогает раскрыть способности и двигаться к новым достижениям.

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