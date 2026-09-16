Тренировки по эвакуации прошли на социально значимых объектах Воскресенска

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Воскресенск состоялись ежеквартальные практические тренировки по эвакуации людей. Учения охватили ключевые объекты с массовым пребыванием граждан — образовательные организации, торговые центры и другие социально значимые площадки округа.

Эвакуационные тренировки провели специалисты, непосредственно отвечающие за противопожарную защиту территории: сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также личный состав 2-й пожарно-спасательной части 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области.

В ходе тренировок отрабатывались не только стандартные сценарии эвакуации, но и взаимодействие между службами, оценка скорости реагирования, корректность маршрутов вывода людей и учет возможных сложностей, включая эвакуацию маломобильных групп населения. Особое внимание уделялось работе с персоналом учреждений: руководителям и сотрудникам напоминали порядок действий при срабатывании сигнализации, правила использования первичных средств пожаротушения, важность недопущения паники и организации четкого потока людей к эвакуационным выходам.

Проведение подобных учений на регулярной основе является показателем серьезного отношения к вопросам безопасности.