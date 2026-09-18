Усиление конструкций в школе искусств завершили в поселке ВУГИ в Люберцах

В поселке ВУГИ в Люберцах продолжается капитальный ремонт Детской школы искусств № 3. Подрядчик завершил усиление конструкций здания, ход работ 16 сентября проинспектировал глава округа Владимир Волков.

Строители уже приступили к внутренней отделке помещений и активно ведут работы на кровле. В ближайшее время параллельно стартует благоустройство прилегающей территории.

Здание школы искусств, построенное в 1954 году, включили в государственную программу капремонта.

«Всего за последние три года при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и в рамках народной программы „Единой России“ мы обновили 13 объектов культуры. И эту работу продолжаем», — отметил Владимир Волков.

Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Полностью работы в здании площадью 637 квадратных метров планируется завершить в 2026 году.