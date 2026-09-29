Более 300 тысяч деревьев посадили за 10 лет жители Наро-Фоминского округа

Экологические акции в Наро-Фоминском округе стали по-настоящему системной работой — из разовых посадок они превратились в устойчивую традицию. В рамках областных и федеральных мероприятий жители муниципалитета высадили более 300 тысяч деревьев за 10 лет.

Леса Наро‑Фоминского филиала «Мособллеса» одними из первых в Подмосковье столкнулись с массовым поражением хвойных насаждений, и именно округ стал полигоном для отработки системного лесовосстановления.

В областную акцию «Наш лес. Посади свое дерево», которая стартовала по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сентябре 2014 года, Наро‑Фоминский округ включился с первого сезона. Масштабы посадок росли с каждым годом.

В мае 2018 года в Подмосковье началась эколого‑патриотическая акция «Лес Победы». В Наро‑Фоминском округе она прошла на 13 площадках общей площадью 24 гектара. Было высажено более 72 тысяч саженцев ели, сосны, сирени, вишни и березы, участниками стали около 1500 жителей.

В 2019 году в акции «Наш лес. Посади свое дерево» приняли участие около 2 тысяч человек. На восьми основных и 21 дополнительной площадке высадили порядка 5 тысяч сеянцев ели и почти 1500 саженцев яблони, рябины, ивы, сливы, сосны, клена и березы. Отдельно масштабно работали на лесных участках Наро‑Фоминского лесничества — там на 5,9 гектара появилось 14 750 сеянцев ели.

В сентябре 2026 года рядом с деревней Рождествено, на территории Верейского лесничества, появился «Лес будущего». В рамках международной акции «Сад памяти» сотрудники «Мособллеса», представители администрации и жители высадили 7700 двухлетних саженцев сосны на площади 2,2 гектара.

В этом же году специалисты Наро‑Фоминского филиала «Мособллеса» высадили 10 тысяч однолетних сеянцев сосны и 600 трехлетних сеянцев дуба в Верейском, Дороховском, Нарском и Симбуховском лесничествах. Кроме того, в Веселевском лесничестве высажено 1700 сеянцев ели в рамках программы дополнения лесных культур, а вблизи Апрелевки готовится почва для посадки 31 тысячи сеянцев ели и сосны на площади 12,5 гектара.

После санитарных рубок на освободившихся местах обязательно высаживают новые деревья, а затем за ними ухаживают — ежегодно косят траву и убирают поросль, чтобы молодые сосны не затерялись в густой зелени и смогли окрепнуть.