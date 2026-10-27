Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отметили в Подольске

В Троицком кафедральном соборе в Подольске состоялась торжественная Божественная литургия — один из приделов главного храма освящен именно в честь чудотворного образа Иерусалимской иконы Божией Матери. Святыня издревле почитается как заступница и покровительница семейного очага, дарующая мир и согласие.

Для подольского округа икона имеет особое значение — уже более полутора веков она считается небесной защитницей Подольска. Когда в 1866 году город охватила тяжелая эпидемия холеры, в него крестным ходом принесли этот святой лик. После молебна болезнь отступила, и с тех пор горожане хранят светлую память об этом чуде, с искренней любовью и благоговением относясь к своей небесной хранительнице.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил жителей со светлым праздником. Он пожелал, чтобы молитвенный покров Пресвятой Богородицы оберегал каждый дом, а в семьях всегда жили здоровье, любовь и добро.