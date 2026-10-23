Временный мост через Акуловский водоканал в Королеве откроют на следующей неделе

На улице Циолковского в Королеве почти завершили строительство временного моста через Акуловский водоканал. Сейчас специалисты монтируют последние элементы ограждения пешеходной зоны: с помощью отбойников готовят площадки для установки опор забора, сообщили в РИАМО.

В начале следующей недели движение по основному мосту закроют и приступят к его разборке. Автомобили с проспекта Королева направят на временную переправу. Перед запуском транспорта рабочим останется демонтировать светофор, расположенный непосредственно на пути движения.

Как рассказал начальник участка Тимур Соломатин, обновление основного моста потребует сложных инженерных работ. Для его основания с каждой стороны установят по 12 свай глубиной до 13 метров. Начать их монтаж планируют в конце ноября.

Временный мост обеспечит непрерывное движение транспорта на время реконструкции. После завершения работ и ввода обновленной переправы в эксплуатацию временную конструкцию разберут.