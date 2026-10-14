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    Утром 14 октября загруженность дорог Подмосковья составила 5 баллов

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    Утром в среду, 14 октября, загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В связи с возможными осадками водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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