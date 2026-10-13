Воробьев: льготную аренду для производителей робототехники ввели в Подмосковье

Производители промышленных роботов в Подмосковье могут арендовать площади в индустриальных парках Подмосковья за один рубль за квадратный метр. Мера призвана привлечь предприятия, которые занимаются робототехникой и автоматизацией производственных процессов. Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев в разговоре с ТАСС на площадке международной промышленной выставке CIIF в Шанхае.

Регион заинтересован не только во внедрении современных технологий на местных предприятиях, но и в развитии собственного производства роботизированного оборудования. Для размещения таких производств в области предусмотрены площадки в нескольких индустриальных парках.

«Мы заинтересованы и чтобы наши компании использовали все умные решения, и чтобы роботы и все, что касается автоматизации, также производилось в Подмосковье», — отметил Воробьев.

Глава региона отметил, что роботизация становится важным условием конкурентоспособности компаний. В качестве примера он привел Китай, где роботы активно используются в промышленности.