В Одинцовском округе откроют выставку «Культурный код территории»

4 ноября в Доме культуры «Горки-10» в Одинцовском городском округе откроется художественная выставка «Культурный код территории. От линии к форме». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут 50 работ: станковая графика, проекты монументальной живописи, модели скульптуры и макеты мемориальных объектов. Открытие в 14:00, ограничение по возрасту 6+.

Выставка отражает многолетнюю работу Мастерской Алексея Шилова — коллектива художников, который превращает общественные пространства городов в музеи под открытым небом. Художники украшают фасады зданий, интерьеры школ и больниц, создают монументальные композиции и скульптуры. Большая часть проектов мастерской выполнена в Одинцовском городском округе.

В экспозицию войдут работы, послужившие основой для воплощения проектов мастерской. На открытии художник и основатель Алексей Шилов сам познакомит зрителей с проектами, включая наиболее масштабный — «Моя школа — моя история». В его рамках с 2024 года расписали более 20 школ Подмосковья.

Проект «Краеведческий музей под открытым небом» уже два года реализуется в Звенигороде. Его идея — сохранить культурное наследие города через современное искусство и сделать его доступным каждому. Изображения исторических событий, значимых личностей и фольклорных персонажей уже нанесли на семь объектов города. Проект получил поддержку отделения дизайна РАХ, ТСХР и комиссии по культурному наследию ОПМО.

Выставка продлится до конца 2026 года. Она состоится при поддержке Комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа. Место проведения: Московская область, Одинцовский г. о., п. Горки-10, д. 25А.