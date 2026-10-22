Глава Серпухова проверил строительство новых котельных

Строительство двух новых котельных на улицах Красных Партизан и Подольской приближается к завершению. Глава городского округа Алексей Шимко вместе с первым заместителем министра энергетики Подмосковья Расимом Тактаровым и городским прокурором Виталием Хрипуновым проверил, как идут работы.

Объекты заменят устаревшую систему бывшего завода «Металлист» и обеспечат стабильное тепло в домах. Тепловые сети от БМК-24 уже полностью готовы. Котельная находится в высокой степени готовности: смонтированы трубы и тепломеханическая часть, проводятся электромонтажные работы и работы по устройству автоматик и слаботочных систем. Наружный газ подведен к объекту. Осталось выполнить технологическое присоединение на границе подведения газа с непосредственным использованием газоиспользующего оборудования.

Алексей Шимко вместе с профильными службами и подрядчиками провел обход по всем тепловым сетям, строительство которых осуществляет компания «Альянс». Предстоит достроить необходимое количество сетей, что увеличит надежность теплоснабжения потребителей в предстоящем отопительном сезоне.

«Наша задача — сделать так, чтобы новая система работала без сбоев и обеспечивала комфорт жителям округа», — подчеркнул глава Серпухова.