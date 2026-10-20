Свыше 200 занятий по профилактике выгорания для педиатров провели в Подмосковье

С начала года психологи НИКИ детства провели 244 занятия для медицинских работников Московской области. В тренингах приняли участие более двух тысяч специалистов. Программа помогает врачам справляться с профессиональным стрессом, развивать эмоциональный интеллект и выстраивать конструктивное общение с пациентами и их родственниками. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Обучение организует Учебный центр профессионального развития компетенций в педиатрии. Его специалисты разработали программу из девяти модулей, посвященных эмоциональной стабильности, восстановлению сил, развитию устойчивости к стрессу и поиску разных подходов к решению сложных ситуаций. Психологи проводят очные занятия непосредственно в медицинских учреждениях региона.

Кроме групповых тренингов, врачи могут бесплатно получить индивидуальную консультацию. Специалисты используют, в частности, когнитивно-поведенческую и клиент-центрированную терапию. Эти подходы помогают работать с тревожностью, пересматривать привычные реакции и находить внутренние ресурсы для преодоления трудностей.

Отдельная программа посвящена навыкам сообщения тяжелого диагноза. Занятия ведут психолог и практикующий врач, разбирая особенности сложных разговоров с пациентами и родителями. Участники учатся сообщать непростую информацию бережно и при этом сохранять собственную психологическую устойчивость.

По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, с начала года состоялось шесть таких тренингов, которые прошел 31 медицинский работник. Каждое занятие длится восемь часов и проходит очно на базе Учебного центра.