Лучших юных читателей наградили на фестивале в Солнечногорске

14 октября Центральная детская библиотека имени Бориса Васильева в Солнечногорске организовала ежегодный «Рябиновый фестиваль». В рамках традиционного праздника осени отметили самых активных читателей и помощников учреждения, а также провели музыкально-литературную программу.

К гостям мероприятия по видеосвязи обратилась почетный гражданин Солнечногорска, педагог и краевед Евгения Грузинова. Она поделилась с участниками рекомендациями и напутственными словами.

По сложившейся традиции перед собравшимися выступил солнечногорский поэт и писатель Вячеслав Барзенков, который много лет дружит с библиотекой. Он рассказал детям о том, как появилась книга, объяснил ее значение в жизни человека и прочитал собственные стихотворения.

Одной из частей фестиваля стала церемония вручения наград читателям и помощникам библиотеки. Кандидатов определяли на протяжении года, учитывая не только частоту посещений и количество прочитанных произведений, но и умение ориентироваться в литературе, самостоятельно подбирать книги и развивать собственные предпочтения. Победителям подарили книги и сертификаты «Рябинового фестиваля». Благодарность выразили и тем, кто помогал проводить праздники, викторины и выездные мероприятия. Они получили сертификаты от спонсора фестиваля.

«„Рябиновый фестиваль“ уже на протяжении более 15 лет является важным событием в жизни библиотеки и ее читателей. Он вдохновляет ребят стремиться к новым достижениям, ценить книгу и чтение, быть активными участниками культурной жизни округа. В этом году на праздник были приглашены учащиеся из разных школ: для них фестиваль стал возможностью увидеть, как ценят и поощряют любовь к книгам, и вдохновиться примером лучших читателей», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Концертную часть подготовили солисты Школы искусства вокала «Гармония», которой руководит заслуженный деятель искусств Молдавской ССР Николай Бабий. Выступления музыкантов дополнили литературную программу, посвященную в том числе празднованию юбилея Н. А. Некрасова и чтению стихотворений.