Первые матчи Школьной лиги по футзалу прошли в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» состоялись первые матчи по футзалу в рамках Единой школьной лиги. В них приняли участие команды из Любучанской средней школы, школ № 8 и Чехов-2, а также действующие чемпионы — победители прошлого сезона из средней школы № 10.

В первом туре прошли напряженные игры, результат которых определил расстановку сил и выход команд в следующий этап. В результате — первое место в группе и путевки в следующий тур получили команды Любучанской средней школы и школы № 8.

Следующие матчи пройдут 8 октября, 5 ноября и 3 декабря. Участие в них примут спортсмены из Новобытовской средней школы, Нерастанновской средней школы, школ № 3, № 9 и № 1, гимназий № 7 и № 2, а также из лицея № 4.