Открытие всероссийской олимпиады «Безопасные дороги» прошло в Ногинске

22 сентября в Центре образования «Богородская гимназия» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Конкурс является ключевым элементом в системе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и способствует повышению уровня знаний основ безопасности поведения на дороге среди школьников.

Мероприятие служит важной платформой для формирования ответственного и осознанного отношения к Правилам дорожного движения с юных лет, что критически важно для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

На открытии сотрудница отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское» совместно с членом общественного совета Иваном Жирновым напомнили детям об основных правилах дорожного движения и рассказали, как будет проходить олимпиада.

Школьники проходили тестовые задания по различным ситуациям на дороге. Ребята разбирали, как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира, а также за рулем велосипеда и средств индивидуальной мобильности. Это помогает познакомиться с основными правилами дорожного движения, повторить и закрепить знания, а также развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге.

Все участники продемонстрировали глубокие знания Правил дорожного движения.