Пешеходную зону на Славянском бульваре в Подольске благоустроят

В Подольске планируют благоустроить Славянский бульвар. Работы затронут территорию площадью один гектар и включат обновление дорожек, зон отдыха, детских и спортивных площадок, освещения и озеленения. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Территория расположена рядом с автомобильными дорогами с трех сторон, а с востока примыкает к Кирилло-Мефодиевскому храму. Поблизости находятся многоквартирные дома.

Перед разработкой проекта провели онлайн-опрос жителей. Среди основных предложений — обновить детские и спортивные элементы, заменить скамейки и урны, привести в порядок плиточное покрытие и систему наружного освещения, а также улучшить состояние зеленых насаждений.

В пешеходных зонах оборудуют дополнительные площадки и небольшие зоны отдыха со скамейками и урнами. Для прогулочных и транзитных маршрутов, площадок тихого отдыха и территории для мероприятий предусмотрят новое плиточное покрытие.

При благоустройстве планируют сохранить существующие деревья. На территории также высадят обыкновенную рябину и кустарники — сирень обыкновенную и можжевельник казацкий.

Освещение на бульваре модернизируют. Планируется заменить 37 осветительных комплексов на девятиметровых опорах с двухрожковыми кронштейнами. Они будут освещать часть проезда по улице Тепличной и прилегающую территорию бульвара.

Вдоль основного пешеходного маршрута установят дополнительные светильники высотой до пяти метров. В месте примыкания бульвара к Кирилло-Мефодиевскому храму предусмотрены декоративные функциональные фонари в форме разделенной пополам арки. Их оформление будет сочетаться с архитектурой входной группы храма.