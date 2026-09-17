Подготовку к подаче тепла в многоквартирные дома завершили в Мытищах

Мероприятия, направленные на подготовку системы отопления к зимнему сезону, успешно завершены в многоквартирных домах городского округа. Работы по модернизации систем отопления весь год контролировали сотрудники администрации Мытищ.

В Московской области стартовал отопительный период. Основной задачей проведения пробных топок является проверка работы тепловых сетей на предмет температурных расширений, выявление возможных скрытых дефектов, оценка качества теплоносителя, а также анализ равномерности прогрева и проверка общей работоспособности всей системы отопления.

Все необходимые процедуры по выполнению пробных топок завершены, не было выявлено ни нарушений, ни повреждений. Это свидетельствует о надежности и эффективности подготовительных работ.

Таким образом, жители Мытищ могут быть уверены в том, что система отопления готова к эксплуатации, и их квартиры будут обеспечены необходимым теплом в предстоящие холодные месяцы.