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    Подготовку к подаче тепла в многоквартирные дома завершили в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Мероприятия, направленные на подготовку системы отопления к зимнему сезону, успешно завершены в многоквартирных домах городского округа. Работы по модернизации систем отопления весь год контролировали сотрудники администрации Мытищ.

    В Московской области стартовал отопительный период. Основной задачей проведения пробных топок является проверка работы тепловых сетей на предмет температурных расширений, выявление возможных скрытых дефектов, оценка качества теплоносителя, а также анализ равномерности прогрева и проверка общей работоспособности всей системы отопления.

    Все необходимые процедуры по выполнению пробных топок завершены, не было выявлено ни нарушений, ни повреждений. Это свидетельствует о надежности и эффективности подготовительных работ.

    Таким образом, жители Мытищ могут быть уверены в том, что система отопления готова к эксплуатации, и их квартиры будут обеспечены необходимым теплом в предстоящие холодные месяцы.