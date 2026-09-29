Жители Подмосковья закрыли почти 290 тысяч больничных через мессенджер «Макс»

Жители Подмосковья могут завершать оформление больничного листа на телемедицинской консультации. Об эффективности дистанционного формата взаимодействия с врачами рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Для закрытия документа пациенту достаточно иметь прикрепление к поликлинике Минздрава Московской области и доступ к интернету. Услуга доступна при помощи чат-бота Денис в мессенджере «Макс».

«На телемедицинском приеме врач проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. С начала года жители Московской области воспользовались этой функцией почти 290 тысяч раз с помощью чат-бота в мессенджере „Макс“», — сказал Максим Забелин.

Запись на онлайн-прием занимает несколько кликов: ссылка для подключения поступает в чат сразу, а за два часа до консультации приходит напоминание.

Записаться на телемедицинскую встречу с доктором также можно через приложение «Добродел: Телемедицина» или на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье».